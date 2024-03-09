برنامج "شخصيات فى حياتى" سهرة إذاعية على راديو القاهرة الكبرى في رمضان

تستعد الإعلامية أميرة شعيشع لتقديم برنامج إذاعي في شهر رمضان المقبل على موجات إذاعة القاهرة الكبرى يحمل اسم "شخصيات في حياتي" في سهرة اسبوعية تستضيف فيه أبرز الشخصيات الفنية المميزة التي تتحدث معهم عن اهم الخطوات والشخصيات التي أثرت في حياتهم.

ومن ضمن الحلقات المهمه في برنامج "شخصيات في حياتي" لقاء مع عازف الأورج الشهير مجدى الحسينى، والذي يتحدث عن شخصيات أثرت فى حياته بداية من مدرس الموسيقى بالمدرسة وكيف بدأ العزف فى سن السادسة من عمره وذكرياته مع صديق عمره عمر خورشيد وفريد الأطرش الذى أعطاه فرصة غيرت مجرى حياته وعلاقته بالعندليب عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب الذى تحمس للموهبة وفتح له أبواب جديدة وأم كلثوم وسر تغيير نظام الفرقة الموسيقية لأم كلثوم بسبب مجدى الحسينى وذكريات وأسرار أخرى.

كما سيكون هناك موعد ولقاء آخر مع الموسيقار الكبير هانى شنودة وذكريات مدرسته وكيف كانت لوالدته تأثير كبير عليه وبداية اشتراكه فى فرقة "لو بيتي شا" بالإسكندرية وسر مقولة نجيب محفوظ له التى غيرت تفكيره واتجاهاته وكيف اكتشف عمرو دياب ومحمد منير وسر صداقته بصلاح جاهين وذكريات وشخصيات أخرى.

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