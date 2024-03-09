العميد يستبعد حارس الزمالك من معسكر الفراعنة

تتجه نية حسام حسن، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الإطاحة بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من معسكر المنتخب الوطني فى مارس الجاري، والذي ستتخلله مشاركة فى دورة ودية بالإمارات بتواجد كل من نيوزلندا وكرواتيا وتونس.

ويدرس العميد عدم ضم الحارس محمد صبحي نجم الفريق الابيض لمعسكر الفراعنة خاصة بسبب قلة مشاركته مع فريقه خلال الايام الماضية.

واصبح الثلاثي الاقرب لحراسة مرمي المنتخب في معسكر الامارات هم مصطفي شوبير ومحمد عواد ومحمد بسام.

ومن المقرر ان ينتهي العميد من قائمة النهائية مساء اليوم السبت استعدادا للسفر خلال ايام قليلة لخوض دورة الامارات الودية.