كشف ملابسات واقعة احتجاز شخص كرهًا عنه بأحد العقارات في القاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بقيام عدد من الأشخاص باحتجاز شخص كرهًا عنه بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرف أول (مالك شركة مقاولات "له معلومات جنائية") ، طرف ثانى (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وتبين وجود شراكة بين الطرف الأول والطرف الثانى على أعمال المقاولات وتعثر الأول فى سداد مديونية عليه فقاموا باستدراجه وتمكنوا من الاستيلاء على سيارته واقتياده للشقة محل البلاغ بدعوى التفاوض حول قيمة المديونية الخاصة بهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.