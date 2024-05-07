ضبط شخص بالمنيا استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

الثلاثاء 07/مايو/2024 - 12:12 م

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك.

حيث يقوم خلال الإتصال بهم هاتفياً و إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى") وأقر بإرتكابه 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

