الإصلاح والنهضة: مصر تعاملت بتوازن مع ملف القضية الفلسطينية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن موقف القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية مثل النبض الشعبي والحراك السياسي فيما يتعلق بهذه القضية، موضحا أن مصر تعاملت بتوازن مع ملف القضية الفلسطينية وتحرص على عدم اتساع الصراع إقليميا.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الجهود المصرية تسعى للحفاظ على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والأمن القومي لمصر، مشيرا إلى أن مصر خاضت ماراثون كبير لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على الحق الفلسطيني وجلب الزخم العالمي لدعم القضية الفلسطينية والبحث عن السلام وتحقيق المصالح للجميع.

كما لفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى وجود خطوات مهمة للقيادة المصرية لاستخدام ثقلها في المنطقة والحرص على عدم زيادة الصراع الإقليمي.