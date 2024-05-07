ads
الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الإصلاح والنهضة: مصر تعاملت بتوازن مع ملف القضية الفلسطينية

فلسطين
فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن موقف القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي من القضية الفلسطينية مثل النبض الشعبي والحراك السياسي فيما يتعلق بهذه القضية، موضحا أن مصر تعاملت بتوازن مع ملف القضية الفلسطينية وتحرص على عدم اتساع الصراع إقليميا.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الجهود المصرية تسعى للحفاظ على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والأمن القومي لمصر، مشيرا إلى أن مصر خاضت ماراثون كبير لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على الحق الفلسطيني وجلب الزخم العالمي لدعم القضية الفلسطينية والبحث عن السلام وتحقيق المصالح للجميع.

كما لفت رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى وجود خطوات مهمة للقيادة المصرية لاستخدام ثقلها في المنطقة والحرص على عدم زيادة الصراع الإقليمي.

الإصلاح والنهضة الجهود المصرية الأمن القومي الدكتور هشام عبد العزيز الحق الفلسطيني