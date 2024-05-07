وزارة الرياضة تطلق دورات «التنمية السياسية للشباب» في 5 محافظات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، فعاليات الأسوع الثالث من دورات « التنمية السياسية للشباب » بــ 5 محافظات ( الجيزة ؛ الدقهلية ؛ الفيوم ؛ الوادي الجديد ؛ أسيـوط ) ، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ، وأعضاء نموذجي محاكاة النواب والشيوخ بمراكز الشباب ، وبحضور أساتذة متخصصين فى العلوم السياسية والقانون الدستورى والقانون العام ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وشهدت الدورات في المحافظات سالفة الذكر ، مشاركة واسعة حيث تحدثا الخبراء حول :" المفاهيم السياسية وتعزيز المشاركة السياسية ، قانون مباشرة الحقوق السياسية ، العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وانواع الحكومات "، وكذلك تنمية الوعى السياسى لدى أكبر عدد من شباب مصر ، وإعداد جيل واعٍ بإيجابية فى صنع القرار والتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب في المشاركة فى الحياة العامة والتدريب على حرية التعبير عن الرأى وقبول الآخر فى إطار ديمقراطى منظم "

مشاركة الشباب نحو تقديم مقترحات ومبادرات إبداعية لتعزيز القيم الوطنية المجتمعية ورفع الوعي السياسي لديهم ، حيث يُعد الشباب هم عماد الجمهورية الجديدة ويمثل تأهيلهم وبناء قدراتهم أساسا متينا لتعزيز دعائم تلك الجمهورية انطلاقا من قاعدة معرفية موثوقة .

وتسعى وزارة الشباب والرياضة الي تكثيف دورات التثقيف السياسي و توفير المعلومات والمعارف السياسية الصحيحة حول تطور الدولة والمجتمع في مصر ، وتأثيرها في محيطها الإقليمي والعالمي ، وإعداد الكوادر القادرة على خوض غمار المجال العام والاستعداد لقيادة المستقبل على أرضية صلبة ، سد منافذ الشائعات والأكاذيب التي تستهدف اهم ثروات هذا الوطن وهم الشباب ، وتزويد الشباب بالآراء المتزنة الموضوعية التي تبني مجتمعًا مستقرًا ومتطورًا ومنطلقًا نحو الامام .

ومن المقرر تنفيذ دورات التنمية السياسية داخل 108 مركز شباب وقاعات مديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية .