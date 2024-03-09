"تكنولوجيا سوهاج" تفوز بتمويل مشروع يعمل على حل مشاكل الصناعة في مسابقة برنامج iGP



أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز فريق طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة بتمويل مشروع يعمل علي حل مشاكل الصناعة في شركات سوق العمل لربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك في مسابقة برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية، والتي قدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي حرص الجامعة علي دعم وتشجيع أبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين، ويعد هذا البرنامج فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات السوق والصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات السوق والصناعة الحقيقية من الشركات، ومحاولة حلها من خلال مشاريع التخرج.

وأوضح الدكتور احمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية انه طبقاً للمسابقة قد تقدم ٢٤٠ فريقًا للمسابقة، تم تصفيتهم إلى ١٢٥ فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح ٢٥ فريقًا يعملون على ٢٠ تحديًا صناعيًا. حيث سيتم توفير كل ما هو متاح لدى الشركات المشاركة من مرافق ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وذكر الدكتور أحمد منتصر أستاذ الذكاء الإصطناعي ووكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمي للمشروع ان المشروع ممول ب ١٠٠ الف جنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و١٠٠ الف جنية آخري من الشركة المستفيدة من المشروع ، حيث ضم فريق العمل الطلابي الطالب محمود بهنساوي عمر، الطالب عبدالرحمن فتحي ابو ضيف، الطالب الحسن ذكي بدري بالفرقة الرابعة بالكلية.