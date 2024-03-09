ads
السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"تكنولوجيا سوهاج" تفوز بتمويل مشروع يعمل على حل مشاكل الصناعة في مسابقة برنامج iGP

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز فريق طلابي بكلية التكنولوجيا والتعليم  بالجامعة بتمويل مشروع يعمل علي حل مشاكل الصناعة في شركات سوق العمل لربط البحث العلمي بالصناعة، وذلك في مسابقة برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية، والتي قدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي حرص الجامعة علي دعم وتشجيع أبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين، ويعد هذا البرنامج فرصة متميزة للطلاب للمساهمة في حل مشكلات السوق والصناعة المصرية، واكتساب خبرات عملية قيّمة، وذلك من خلال التعرف على مشكلات السوق والصناعة الحقيقية من الشركات، ومحاولة حلها من خلال مشاريع التخرج.

وأوضح الدكتور احمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية انه طبقاً للمسابقة قد تقدم ٢٤٠ فريقًا للمسابقة، تم تصفيتهم إلى ١٢٥ فريقًا، وبعد عملية تحكيم دقيقة من جانب الشركاء الصناعيين، تم تصفية الفرق المتأهلة لتصبح ٢٥ فريقًا يعملون على ٢٠ تحديًا صناعيًا. حيث سيتم توفير كل ما هو متاح لدى الشركات المشاركة من مرافق ومعدات أو معامل للطلبة والمشرفين لتنفيذ المشروع على أكمل وجه.

وذكر الدكتور أحمد منتصر أستاذ الذكاء الإصطناعي ووكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمي للمشروع ان المشروع ممول ب ١٠٠ الف جنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و١٠٠ الف جنية آخري من الشركة المستفيدة من المشروع ، حيث ضم فريق العمل الطلابي الطالب محمود بهنساوي عمر، الطالب عبدالرحمن فتحي ابو ضيف، الطالب الحسن ذكي بدري بالفرقة الرابعة بالكلية.

التعليم العالي والبحث العلم التعليم والطلاب التعليم العالي البحث العلمي الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني التعليم العالي والبحث العلمي التكنولوجيا الصناعة المصري الطالب الحسن