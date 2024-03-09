مصاب عمليات أمام الرئيس السيسي: سأرفع علم مصر في أولمبياد باريس 2024

قال الرائد علي الزين، من قوات مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، إنّه شارك العديد من الأبطال الذين منهم من نال شرف الشهادة ومنهم من أُصيب ومنهم من يستكمل المشوار.

وأضاف الزين: «كان معايا الشهيد العميد عبدالمحسن اتعلمنا منه كتير، اتعلمنا منه معنى القوة والصبر والفداء، وكان دايما يقولي إحنا الأول وبعدين أنتوا يا علي».

وتابع البطل، خلال الندوة التثقيفية الـ39 التي تنظمها القوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد تحت عنوان «ويبقى الأثر» على شاشة «إكسترا نيوز»: «اتصبت أكتر من مرة، وفي كل مرة كنت برجع أقوى من الأول، وفي آخر مرة اتصبت بطلقة قناصة دخلت من رجلي الشمال وخرجت من رجلي اليمين أدت لبتر في رجلي الشمال وعجز بنسبة 80% في رجلي اليمين، لكن دي مكانتش النهاية كانت البداية، اتعلمت رياضة التجديف والمؤسسة العسكرية مسابتنيش ولا وزير الشباب والرياضة، والحمد لله جبت أول عرب وأول أفريقيا والأسبوع اللي فات جبت رابع عالم».

وأوضح: «زي ما طهرنا شمال سيناء من الإرهاب ورفعنا العلم فيها إن شاء الله أرفع العلم في أولمبياد باريس 2024، ولكل شيء تمن، والتمن هما الشهداء اللي أولادهم معانا النهارده، اللي ضحوا بروحهم لأجل ترابك يا مصر وفي غيرهم مستعد يضحي بروحه عشان علم مصر يفضل عالي في السماء وبقول لأولادي خليكوا فخورين وقولوا دايما إحنا ولاد الشهيد لأن الشهيد حي».