تلاميذ مدرسة في البحيرة يرسمون بأجسادهم «يوم الشهيد».. صور

شهد الطابور الصباحي بمدرسة الشهيد " إبراهيم السقا الإبتدائية"، بقرية نكلا العنب التابعة للإدارة التعليمية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تجسيد التلاميذ بالمدرسة بأجسادهم كلمة " يوم الشهيد.. تحيا مصر"، تزامنًا مع الإحتفال بيوم الشهيد في التاسع من شهر مارس.

ورفع التلاميذ لافتات مدون عليها عبارات " يوم الشهيد.. تحيا مصر"، تحية وتقديرًا لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقال نادر الأسيوطي، مدير المدرسة، إن الطابور الصباحي شهد إحتفال المدرسة بيوم الشهيد تكريمًا لأرواح أبطالنان حيث تشكل التلاميذ كلمة " يوم الشهيد.. تحيا مصر"، بأجسادهم، مؤكدًا تنفيذ هذه الفاعليات لغرس الإنتماء والوطنية لدي التلاميذ في المرحلة الإبتدائية ولمعرفة مدي التضحية التي قام بها الشهداء في الدفاع عن الوطن.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.