بروتوكول بين جامعة الإسكندرية و"السويدي إليكتريك" لرفع كفاءة الطلاب وتوفير فرص العمل والتدريب لهم

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ووليد طايل، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة السويدي إليكتريك، عن طريق الفيديو كونفرانس، بروتوكول التعاون المشترك بغية تطبيق برامج مشتركة بهدف رفع كفاءة الطلاب والخريجين بجامعة الإسكندرية، وتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

شهد توقيع الإتفاقية الدكتور عصام وهبة، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والذي قام بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل المغلاني، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لفروع الجامعات الدولية.

وفي كلمته عبر الفيديو كونفرانس، أكد الدكتور قنصوة أن هذه الإتفاقية تتوافق مع أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبانها جامعة الإسكندرية الخاصة بالتعاون بين الأكاديميا والصناعة وربط مخرجات البحوث العلمية بمتطلبات الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقية تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية لبناء اقتصاد قومى قوي، إتساقا مع خطة مصر 2030 في دعم الإقتصاد القائم على المعرفة وربط الأبحاث العلمية بالصناعة بمفهومها الشامل لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم ودعم إقتصاد السوق لتحقيق نمو شامل ومستدام يتميز بالتنافسية والتنوع، وذلك من خلال توفير التدريب الكفء لطلاب جامعة الإسكندرية، فضلًا عن توفير فرص عمل لهم، ليكونوا قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية ستكون داعمة لتلك الاتفاقية من خلال توفير كافة الأدوات اللوجستية اللازمة لضمان جودة البرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين، فضلًا عن دعوة شركة السويدي إليكتريك للمشاركة في كافة الفعاليات التوظيفية التي تنظمها جامعة الإسكندرية.

فيما أكد المهندس أحمد السويدي في كلمته 'عبر الفيديو كونفرانس' أنه سعيد بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الاسكندرية نظرًا لجودة خريجيها في مختلف المجالات المتعلقة بالمجال الهندسي.

وأكد أن الشركة تعمل في 50 دولة حول العالم في أفريقيا َوأوروبا وآسيا، لافتًا أن الشركة تقوم بتوظيف نسبة كبيرة من الشباب سنويا، مؤكدًا أنه سيتم توفير فرص العمل والتدريب في الشركة لطلاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لاسيما وأن الشباب هم أمل الدولة المصرية ومستقبلها المشرق.

فيما رحب الدكتور عصام وهبة، بوفد شركة السويدي إليكتريك في رحاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، مؤكدًا أن تلك الاتفاقية ستكون بداية لعلاقة مستدامة بين الجانبين، وأكد د. وهبة أن خريجي كلية الهندسة جامعة الاسكندرية مشهود لهم عالميًا بتميزهم العلمى والأكاديمى لاسيما وأن الكلية لديها برامج تعليمية متطورة، وأضاف أن الكلية تعمل دائمًا على رفع تنافسية طلابها على كافة المستويات من خلال إتاحة العديد من برامج التدريب والإتفاقيات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، َذلك لسد الفجوة بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل.

كما أكد الأستاذ وليد طايل ان كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لديها برامج تعليمية مميزة في مختلف التخصصات الهندسية، ولفت أن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تتمتع بسمعة أكاديمية بحثية متميزة وتعمل وفق منظومة متكاملة لرفع كفاءة الخدمة التعليمية والبحثية وفقًا لإحتياجات سوق العمل.



عقب توقيع الإتفاقية قام فريق العمل بشركة السويدى إلكتريك بعرض فرص العمل والتدريب المتاحة في الشركة داخل مصر وخارجها لطلاب الكلية.

