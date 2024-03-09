وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية استطاعت من اعتراض وتدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية منها 41 فوق منطقة روستوف.

وفي ظل تزايد القدرات العسكرية الروسية، وسيطرة الدفاع الجوي الروسي على سماء موسكو ضد أي تهديدات من أوكرانيا، يقابلها ضعف القدرات العسكرية الأوكرانية، نتيجة قلة المساعدات العسكرية الغربية لكييف.

وتستمر القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، في عمليتها العسكرية بالأراضي الأوكرانية ويتبادل الطرفان الضربات الجوية بالمسيرات، وسيطر الجيش الروسي على مناطق عديدة داخل الأراضي الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية .