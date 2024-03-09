قتله اللعب.. دفن جثة طفل سقط من أعلى منزله بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة طفل إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بقرية طهما التابعة لمركز العياط، عقب مناظرة جثمانه وورود تقرير من مفتش الصحة بفحصه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



قتله اللعب

وكشفت التحريات أن الطفل المتوفى ويدعى "أشرف.م" ١٠ سنوات، كان يلهو أعلى سطح منزله، وأثناء لعبه اختل توازنه بالقرب من حافة السطح، فانزلقت قدمه فسقط على رأسه ومات متأثر بإصابته، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.



بدأت الواقعة بإخطار ورد مأمور مركز العياط من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة طفل إثر ادعاء سقوطه من علو.



وانتقلت من فورها قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أنه في أثناء لهو الطفل "أشرف.م" 10 سنوات أعلى سطح منزله بقرية طهما اختل توازنه وسقط مصابا بنزيف في المخ.



أسرعت أسرته بنقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة.