قائمة منتخب رجال الطائرة في دورة الألعاب الإفريقية بغانا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قائمة منتخب مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالعاصمة الغانية أكرا.

وضمت القائمة : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب ، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

و تترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتأهل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال لدورة الألعاب الإفريقية بغانا ، بعد حصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة.