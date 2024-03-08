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السبت 09 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

قائمة منتخب رجال الطائرة في دورة الألعاب الإفريقية بغانا

عابد
عابد
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قائمة منتخب مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بالعاصمة الغانية أكرا.

وضمت القائمة : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب ، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة،  أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

و تترأس البعثة عايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتأهل منتخب مصر للكرة الطائرة رجال لدورة الألعاب الإفريقية بغانا ، بعد حصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة.

منتخب مصر للكرة الطائرة دورة الألعاب الأفريقية عايدة إسماعيل