رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

تقدم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط من الشعب المصري، ولقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين، بأعياد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعلو دائما صوت الأخوة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان في العالم، مؤكدا على عمق علاقات المودة والمحبة التي تجمع بين مسلمي مصر وأقباطها في نسيج الوطن الواحد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات .

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد بالتهنئة إلى الإخوة الأقباط من منسوبي جامعة المنوفية، من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب بهذه المناسبة، متمنيا أن يعم الخير والنماء مصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يظل المصريين جميعا نسيجا واحدا تربطهم أواصر المودة والتآخي، متمنيا أن ينعم الوطن دائما وابدا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار .