ads
السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعه المنوفيه
رئيس جامعه المنوفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط من الشعب المصري، ولقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين، بأعياد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعلو  دائما صوت الأخوة والسلام، ويسود الأمان والاستقرار في كل مكان في العالم، مؤكدا على عمق علاقات المودة والمحبة التي تجمع بين مسلمي مصر وأقباطها في نسيج الوطن الواحد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات .

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد بالتهنئة إلى الإخوة الأقباط من منسوبي  جامعة المنوفية، من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب  بهذه المناسبة، متمنيا أن يعم الخير والنماء مصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يظل المصريين جميعا نسيجا واحدا تربطهم أواصر المودة والتآخي، متمنيا أن ينعم الوطن دائما وابدا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء  والازدهار .

أعياد الميلاد المجيد الاخوه المسيحيين البابا تواضروس الثاني الرئي بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسي