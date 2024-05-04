تراجيديا الظهور المتكرر.. نجوم شاركوا في المواسم الفنية المتتالية.. بعضهم دفع ثمن "التشبع مع الجمهور"

يستعد كل فنان لرسم الخريطة الفنية الخاصة به على مدار الموسم الفنى، ومع كثرة نوافذ العرض بين سحر السينما وعودة النجومية الدرامية خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الموسم الدرامي الرمضاني صاحب الشعبية الأكبر على مدار التاريخ الفنى، وأخيراً دراما المنصات والموسم الموازى والأعمال الفنية ذات الحلقات قليلة العدد، كل تلك المغريات الفنية جعلت بعض النجوم تشارك فى مواسم فنية متتالية، وهو ما أثر على البعض سلباً ومنهم من أعاد إحياء نفسه ومنهم من تنوع فنياً وخرج من عائق الملل، ومع كل تلك الظروف والعوامل، نرصد لكم آراء أهل الفن كتاب ونقاد وفنانين حول ظاهرة المشاركات الفنية المتتالية..

نجوم إعادة إحياء نفسها

عمرو يوسف "إعادة التوهج الفني"

شارك الفنان عمرو فى الموسم السينمائى الحالى لعيد الفطر بفيلم "شقو"، والذى قدم من خلاله بطولة سينمائية بعد فترات طويلة من الابتعاد عن الموسم الدرامي الرمضاني، خاصةً بعد أزمة المسلسل التاريخي "الملك" والتى لاقت ظلالها على تأجيل العمل لأجل غير مسمى"، ثم التواجد الموسم الماضي بمسلسل "الكتيبة 101" وهو من طبيعة الأعمال الوطنية، وانتظر جمهوره التواجد الفني لنجمهم المفضل عمرو يوسف بشكل يشبع الاشتياق الفني له.

وبعد كل تلك الفترات من الابتعاد الدرامي لموسم رمضان، يظهر الفنان عمرو يوسف لجمهوره بالتواجد والظهور المتتالي المواسم الفنية المتعاقبة، وذلك بالمشاركة الحالية بفيلم "شقو"، والمشاركة للموسم السينمائى المقبل من خلال فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث.

وعلق الفنان عمرو يوسف عن التواجد بموسمين متتالين من خلال الظهور السينمائى، أن الموضوع لا يشغل باله مطلقاً، وأنه يقوم بالتركيز فقط على أداء الشخصية بالشكل المناسب كي يقنع الجمهور.

وتابع الفنان عمرو يوسف أن الأدوار مختلفة بين فيلم "شقو" المشارك بموسم عيد الفطر السينمائى، وبين فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، والمنتظر عرضه خلال الموسم السينمائى المقبل.

دينا الشربيني "استثمار نجاح"

قدمت الفنانة دينا الشربيني دور البطولة النسائية فى الموسم الرمضاني المنقضي، بالجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد ٢"، والذى حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور، وقدمت من خلاله العلاقات الاجتماعية بين الأزواج والزوجات، فى تصاعد للأحداث بشكل تشويقى اجتماعي خفيف، لاقي قبول الجماهير والنقاد.

واستطاعت الفنانة دينا الشربيني أن تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "شقو" والذى حقق نجاحاً كبيراً فور طرحة بدور العرض السينمائى، وهو ما يعد مشاركة فنية أضافت للفنانة دينا الشربيني بعمل سينمائي أكشن وتشويق، بعيد ومغاير فنياً للمشاركة الرمضانية، وأعاد النجمة دينا الشربيني إلى جمهور السينما مره أخرى.

نجوم دفعت ثمن المشاركة الفنية فى المواسم المتتالية

محمد رمضان "الخاسر الأكبر"

شارك الفنان محمد رمضان خلال الموسم الرمضاني الماضي ٢٠٢٣ بمسلسل "جعفر العمدة"، والذى حقق نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصري والعربى، ونسب مشاهدات مرتفعة جداً خلال الموسم الرمضاني.

وبعدها شارك الفنان محمد رمضان بموسمين متتالين فى السينما بأفلام عيد الفطر "هارلي" وفيلم عيد الأضحى السينمائى "ع الزيرو"، ليكون إجمالي المشاركات المواسم المتتالية ثلاث مواسم، وهو ما دفع الفتى الأسمر ثمناً كبيراً له، ولم يحقق المردود المتوقع له على المستوى السينما، بعد حالة التشبع الفني التى حدثت مع جمهوره خلال الموسم الرمضاني الدرامي.

ولم يشارك الفنان محمد رمضان فى الموسم الرمضاني الحالي بأي عمل فني، ولم يشارك أيضاً فى موسم عيد الفطر السينمائى الحالي، رغبة منه فى محالة الابتعاد بينه وبين جمهوره لإعادة حالة الاشتياق الفني معهم.

غادة عادل "قمة النجاح وقمة الإخفاق"

حققت الفنانة غادة عادل نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "حالة خاصة"، والذى تم عرضه خلال الموسم السابق لشهر رمضان، وقدم المسلسل حالة فنية كبيرة وتفاعل معه الجمهور والمتابعين على مستوى المشاهد المصري والعربي.

وبعد عرض المسلسل وتلقي كل ردود الأفعال الإيجابية وكافة ألوان الإشادة من قبل النقاد والجماهير، شاركت الفنانة غادة عادل فى السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل "لانش بوكس"، أى بعد أيام من نجاح مسلسل "حالة خاصة"، وجاءت ردود الأفعال على المسلسل ضعيفة للغاية، ونسب مشاهدات قليلة مقارنة بموسم رمضاني، وأيضاً بمسلسل "حالة خاصة".

نيللي كريم فى الموسم الحالي "خسرت عصفور اليد وعصافير الشجر"

وشاركت الفنانة نيللي كريم فى الموسم السابق لدراما رمضان مباشرة بمسلسل "روز وليلي" مشاركة النجمة يسرا، ولم يحقق المسلسل النجاح المنتظر للثنائية الفنية، خاصةً وكل منهن له جمهوره الخاص، بل مر المسلسل دون تحقيق أى صدي يذكر من الجمهور، بل وتعرض المسلسل للنقد من قبل المتابعين والنقاد على طريقة الكوميديا بالمسلسل، وتتابع الأحداث والأداء الفني لأفراد العمل.

شاركت الفنانة نيللي كريم فى الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل "فراولة" ولم تحقق الفنانة نيللي كريم النجاح المتوقع لها أيضاً فى هذا العمل.

واتهمها الجمهور فى إعادة إحياء شخصية سكر فى المسلسل الناجح "١٠٠ وش"، حيث تقدم بشخصية فراولة أداء مقارب لشخصية سكر فى الأسلوب وطريقة التحدث والأداء الفني، ولم يلقي المسلسل المشاهدات المتوقعة لفنانة بحجم نيللي كريم قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الماضية.

أحمد السقا "يخسر فى كل مرة ينجح"

شارك الفنان أحمد السقا فى الموسم السابق لدراما رمضان بمسلسل "جولة أخيرة"، ورغم نجاح المسلسل مع الجمهور وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، إلا أن الجمهور تحفظ على أداء الفنان أحمد السقا، وعدم قدرته على التعبير والإقناع، ودشن الجمهور الكثير من هاشتاجات أن الفنان أحمد السقا لا يجيد فن التمثيل، ويتألق نجوم الجوار لأحمد السقا بطل العمل، ويفاجئ الفنان أشرف عبدالباقي الجمهور بدور مغاير تماماً لتاريخه الفني، وهو دور مدرب الملاكمة العصبي المزاج والمتقلب وصاحب النظرات الحادة، ويسحب أيضاً الفنان الشاب على صبحي البساط من تحت أقدام السقا.

ليشارك الفنان أحمد السقا فى الموسم الرمضاني بمسلسل "العتاولة"، بعد أيام قليلة من نهاية مسلسل "جولة أخيرة"، والمسلسل الرمضانى فى هذه المرة يضم كوكبة كبيرة من النجوم، ليقدم السقا هدية جديدة لنجوم الجوار، ويرفع أقدامه بمنتهى السلاسة من فوق سجادة الأداء والإقناع، ليسحبها كل من الفنان طارق لطفى والفنان باسم سمرة، والفنانة فريدة سيف النصر والشباب مصطفى أبو سريع والفنانة زينب العبد، ليستمر السقا خاسراً رغم نجاح أعماله الفنية.

محمد إمام "نجح سينمائياً وخسر درامياً"

نجح الفنان محمد إمام فى تحقيق إيرادات كبيرة خلال الموسم السينمائى الماضي من خلال المشاركة بفيلم "أبو نسب"، والذى وصل لإيرادات كبيرة بعد العرض داخل مصر وخارجها بدول الخليج العربي.

ورغم كل النجاح الذى حققه الفنان محمد إمام من خلال الموسم السينمائى السابق للموسم الرمضاني، إلا أنه لم يحقق النجاح المنتظر بعد المشاركة الدرامية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال مسلسل "كوبرا"، والذى حقق نسب مشاهدة أقل من المتوقع من الفنان محمد إمام، خاصةً وأن المسلسل كان يمثل عودته للموسم الرمضاني بعد غياب سنوات، بالرغم من حصد الفنان محمد إمام نصيب الأسد خلال مشاركاته الدرامية الماضية وخاصةً مسلسل "النمر، و"هوجان" ولمعي القط".

الفيشاوى "نجم المواسم المتتالية والمحصلة صفر"

يشارك الفنان أحمد الفيشاوى كضيف دائم فى المواسم السينمائية المتتالية، ولكن دون أى جدوى فنية تذكر لمعظم الأعمال السينمائية التى شارك بها.

شارك الفنان أحمد الفيشاوى بأكبر عدد أفلام سينمائية لمواسم بين المتتالية والمنفصلة ولكن لنفس العام، حيث قدم أفلام "ليلة قمر ١٤، الدعوة عامة، أشباح أوروبا، رهبة، عادل مش عادل، السيستم" وينتظر عرض فيلمه الجديد "بقدر ظروفك".

وعلق الفنان أحمد الفيشاوى على مشاركاته السينمائية والتى لم تحقق النجاح المنتظر، أنه بطبيعة أفلامه ليس هو الفنان الذى تحقق أفلامه إيرادات كبيرة.

وتابع الفنان أحمد الفيشاوى أن المشاركات السينمائية التى يقدمها، هي إشباع فني له وحب للسينما والفن طوال الوقت، وأن المنتج يرضي بإيرادات أفلامه وهو الأمر المهم.

نجوم لا تخشي المشاركة فى المواسم المتتالية

كريم فهمى "لا يشغلني الأمر والجمهور هو الفيصل"

شارك الفنان كريم فهمى الموسم الماضي بمسلسل "أزمة منتصف العمر" والذى حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه، وأثار المسلسل الكثير من الجدل بسبب جرأة الطرح وما به من أفكار ضد الأعراف المجتمعية.

وبعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل، شارك الفنان كريم فهمى فى الموسم السينمائى التالي مباشرة لنهاية العمل الدرامي بفيلم "أنا لحبيبي"، وحقق الفيلم إيرادات فى شباك التذاكر السينمائى بشكل جيد ومقبول.

وعلق الفنان كريم فهمى على المشاركات الفنية المتتالية أنه لم يكن يسعي لذلك، ولا يشغله الأمر من قريب أو من بعيد، ولكنه يسعي إلى إرضاء الجمهور بأعمال فنية جيدة وهو الهدف الأولى له.

وتابع الفنان كريم فهمى فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن جمهور السينما يختلف عن جمهور الدراما، والفارق بينهم كبير، إلى جانب أن الشخصيات الفنية التى جسدتها فى المواسم المتتالية تختلف عن بعضها بشكل مغاير تماماً.

واختتم الفنان كريم فهمى حديثه أن الأهم هو التواجد بعمل يحترم عقل المشاهد ويقدم له الإمتاع، وهو الهدف لكل فنان والجمهور هو نبض الفنان الحقيقي، ويمثل ترمومتر اختياراته برد الفعل على كل عمل.

صبري فواز "كنت بشارك بالخمس أعمال متتالية"

شارك الفنان صبري فواز العام الماضي بمسلسل "وبينا ميعاد" والذى لاقي قبولاً كبيراً مع الجمهور وحقق نسب مشاهدة كبيرة، وحقق الثنائي الفني صبري فواز وشيرين رضا نجاحاً كبيراً من خلال أحداث العمل.

وبعد انتهاء حالة النجاح شارك الفنان صبرى فواز فى الموسم الرمضاني التالي بمسلسل "رمضان كريم٢"، ليصبح مشارك العام الماضي بأعمال فنية لمواسم متتالية.

وأكد الفنان الأهم هو حسن اختيار الفنان لأدواره التى يقوم بتجسيدها للجمهور، وهو أمر جوهرى فى مشوار الفنان بشكل عام.

وأضاف الفنان صبري فواز فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أنه كان يقدم فى الماضي وعلى مدار تاريخه الفني، أربع وخمس أعمال فنية خلال الموسم الواحد، على العكس هو الآن يقدم بشكل أقل كثيراً، والأهم أن يظهر الفنان قدراته فى تجسيد كل شخصية بشكل منفصل.

النقاد

من جانبه أكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن قانون الندرة يؤكد أن ظهور الفنان كثيراً وبشكل متتالي يضر به وبالعمل الفني الجديد المشارك فيه، لذلك تجد كثير من الفنانين يكون الظهور الفني بشكل محسوب وقليل، وهى القاعدة الأساسية والثابتة لذلك الموضوع، ولكن رهان الفنان فى المغامرة، حيث أنه لو شارك فى أعمال متتالية وحقق النجاح فهنا الأمر مختلف وتنكسر قاعدة الندرة، ويصبح الفنان بطل ناجح أمام جمهوره.

وأضاف الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الأساس فى المعادلة هو تحقيق الفنان النجاح فى كل عمل يشارك فيه، ويقدم ما يلقي قبول جمهوره وبالتالى يمثل إضافة، وهنا لا تصبح مشكله مهما تكررت الأعمال المتتالية خلال العام الواحد.

واختتم الناقد طارق الشناوى "الأمثلة كثيرة لهذا الجيل خاصةً فى تلك الفترة، ومع انتشار المنصات والأعمال الفنية ومنافذ التقديم الفنى المتعددة، إلى جانب عودة الوهج الدرامي من خلال تحقيق النجومية بالأعمال الدرامية للمنصات على مدار العام، وهو ما يجعل الفنان يقبل تلك التحديات ويخوض المغامرة الفنية مع جمهوره".

وعلى صعيد آخر أكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن المعيار الأساسي لهذا الموضوع هو العمل الجيد، والفنان الأولوية الأولى له هو اختيار أعمال فنية تلقي قبول الجمهور، بغض النظر هل هي لأعمال متتالية، أو حتى لعمل فني واحد خلال الموسم.

وتابعت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الفنانين فى السابق كانوا يقدموا أكثر من خمس أعمال لنفس الموسم، وكان التركيز فقط على العمل الجيد وتقديم ما يمتع الجمهور، ولم يشغل أحدهم هل التواجد بشكل متتالي يضر أم يفيد، فهو يلاقي جمهوره فى كل مره بشكل مغاير عما سبقت.

وفى سياق متصل أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمى أن السوشيال ميديا لعبت دور كبير فى جرأة بعض الفنان من هذا الجيل فى التواجد بشكل متتالي خلال الموسم الفنى.

وتابعت الناقدة دعاء حلمى أن استمرار الفنان على الظهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومشاركة الجمهور والتفاعل فيما بينهم، أضاف حاله من الاعتياد بين الجمهور والنجم ساهمت فى قبول الجمهور وتقبل وجود الفنان بشكل متتالي فى الأعمال الفنية.

وأضافت الناقدة دعاء حلمى فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الفنان لا بد أن يحسن اختيار أعماله طوال الوقت وبشكل مطلق، ولكن عليه أن يكون أكثر تركيزاً فى حالة الإقبال على خطوة المشاركات المتتالية بأعمال فنية، حتى لا يتشبع الجمهور أما من التكرار أو سوء الاختيارت الفنية.