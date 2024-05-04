حبس صاحب سوبر ماركت متهم بالتحرش بطفلة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس صاحب سوبر ماركت متهم بالتحرش بطفلة داخل محل عمله بمنطقة العمرانية، كما طلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الواقعة، والاستماع إلى أقوال الطفلة.

وأمام جهات التحقيق أكدت والدة الفتاة أن نجلتها توجهت إلى السوبر ماركت لشراء بعض المستلزمات، وأن نجلتها البالغة من العمر 9 سنوات أخبرتها أن صاحب المحل قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعليه توجهت الأم إلى قسم العمرانية وحررت محضر.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب سوبر ماركت المتهم بالتحرش بطفلة داخل المحل ملكه بدائرة قسم شرطة العمرانية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل برفقتها كريمتها 9 سنوات، تتهم فيه صاحب سوبر ماركت بالتحرش بابنتها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء شرائها بعض مستلزمات المنزل بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.