مصدر أمني: الداخلية تبدأ تفعيل خطة تأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، بدء تفعيل خطة تأمين احتفالات شم النسيم وعيد القيامة المجيد؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأوضح المصدر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) اليوم السبت - أن الخطة اشتملت على محورين أساسيين، هما تعزيز التواجد الأمني بالأماكن التي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات، ومن بينها المتنزهات والحدائق العامة، والمراسي النيلية من جانب، وتأمين المنشآت المهمة والحيوية وتكثيف الانتشار الأمني بمحيط الكنائس من جانب آخر.

وأشار إلى أن الخطة شملت أيضا، تكثيف الحملات التموينية على المحال والمتاجر المتخصصة في بيع الأسماك المملحة والمدخنة، والتي يقبل عليها المواطنون في عيد شم النسيم، وكذلك المحال التجارية الأخرى التي تبيعها؛ للتأكد من مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل عام، لضمان توافر كافة السلع الغذائية والاستراتيجية بكميات تتلاءم مع احتياجات المواطنين.

ولفت المصدر الأمني إلى قيام رجال الإدارة العامة للمرور، برفع درجات الاستعداد في إطار خطة التأمين، على كافة الطرق السريعة، والمحاور الرئيسية، نظرا لاتجاه عدد كبير من المواطنين للاحتفال بالأعياد بالمحافظات الساحلية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع أنه تم نشر سيارات الإغاثة العاجلة على الطرق السريعة والرئيسية؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أي طارئ خلال الـ24 ساعة.

وشدد على أن وزير الداخلية وجه بضرورة مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة التأمين، باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية، وكذلك التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية؛ لمتابعة سير الأداء الأمني، وتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، والتأكيد على ضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة.

