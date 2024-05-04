الصين: اكتشاف مقبرة من الطوب تعود إلى عهد أسرة مينغ

أعلن معهد أبحاث الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة شانشي شمالي الصين، اكتشاف مقبرة من الطوب يعود تاريخها إلى عهد أسرة مينغ الإمبراطورية (1368-1644) في قرية خشيتو بالمقاطعة، مبينا أن المقبرة عُثر عليها خلال تنفيذ مشروع بناء بدأ منذ يوليو 2023 في حي شينفو.

وأوضح المعهد وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " / اليوم السبت / أن طول المقبرة يبلغ 25 مترًا وعرضها 6.4 متر وعمقها 6.2 متر، وتتكون من ممر مقبرة وبوابة مقبرة مصنوعة من الحجر ومسار مرصوف وغرفتين رئيسية وخلفية، وتتميز بمنافذ على الجدارين الشمالي والجنوبي.

وعثر علماء الآثار في المقبرة على قطع من الخزف، وطاولات خشبية وكراسي خشبية، وشمعدانات وحوامل مصابيح ومباخر وأقداح شاي مصنوعة من القصدير وأكواب وأطباق وتماثيل خشبية مطلية، بالإضافة إلى مجموعة قرطاسية تضم أحجار الحبر وأقلام الفرشاة وحاملاتها،كما تم العثور على تابوتين في الغرفة الرئيسية.

من جانبه، قال نائب مدير المعهد "لو نينغ" إن مالك المقبرة يدعى "وانغ لوه" بحسب المرجع والنقش على شهادة شراء الأرض، وتوفي عام 1588 عن عمر يناهز 55 عامًا، مؤكدا أنه تم الحفاظ على المقبرة جيدًا، ما يُوفّر أدلة مادية قيّمة لدراسة عادات الدفن وثقافة الدفن وترتيب الأثاث في عهد أسرة مينغ الإمبراطورية.