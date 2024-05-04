"يوروستات": متوسط العمر يصل إلى 81.5 سنة في الاتحاد الأوروبي

بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الاتحاد الأوروبي 81.5 سنة، بزيادة 0.9 سنة مقارنة بعام 2022، و0.2 سنة سنويا مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كورونا في 2019.

ووفقا لبيانات أولية نشرها المعهد الأوروبى للإحصاء "يوروستات"، تجاوز متوسط العمر المتوقع في 15 دولة، متوسط الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل أعلى متوسط عمر متوقع في إسبانيا (84 سنة)، وإيطاليا (8ر83 سنة)، ومالطا (6ر83 سنة). وفي المقابل، تم تسجيل أدنى متوسط عمر متوقع في بلغاريا (8ر75 سنة)، ولاتفيا (9ر75 سنة)، ورومانيا (6ر76 سنة).

وبالمقارنة مع مستوى ما قبل الجائحة في العام 2019، شهدت 18 دولة في الاتحاد الأوروبي زيادة في متوسط العمر المتوقع في العام 2023، بينما ظلت دولتان مستقرتين وشهدت 6 دول انخفاضا.

وتم تقدير أعلى زيادة في رومانيا (+1 سنة)، تليها ليتوانيا (+8ر0 سنة)، وبلغاريا، والتشيك، ولوكسمبورج، ومالطا (جميعها بزيادة قدرها +7ر0 سنة).

وعلى العكس من ذلك، سجلت النمسا وفنلندا أكبر الانخفاضات (-4ر0 سنة لكل منهما)، تليها إستونيا وهولندا (-2ر0 سنة).

وتظهر هذه البيانات فجوة صغيرة بين الرجال والنساء، مع زيادة قدرها 4ر0 للرجال مقابل 2ر0 للنساء منذ عام 2019.

وعلى مدى العقد الماضي، ارتفع متوسط العمر المتوقع في الاتحاد الأوروبي بمعدل ثابت نسبيا حتى العام 2019، قبل أن يسجل انخفاضا في عامي 2020 و2021.