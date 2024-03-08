نادي المقاولون العرب يهنئ الأهلي بلقب كأس مصر

قدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بخالص التهنئة للنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بالفوز بكأس مصر.

ووجه مجلس إدارة المقاولون العرب التحية للفريقين الكبيرين الأهلي والزمالك على المظهر الحضاري والمشرف لمصر والكرة المصرية وهو ما ظهر على أجواء اللقاء قبل بدايته بأيام وحتى انتهاء المباراة من روح رياضية وعلاقة رائعة بين إدارة الناديين واللاعبين والجماهير.

كما توجه نادي المقاولون العرب بالتحية إلى القائمين على تنظيم المباراة في الشقيقة المملكة العربية السعودية وحالة التلاحم الرائعة بين الشعبين وهو ما يعكس عمق العلاقات بين مصر والمملكة في كل المجالات.