نهلة خليل: شخصية المغنية الغجرية وبائعة اللبن من الأدوار المؤثرة في «قمر الغجر»

أعربت الفنانة والمطربة نهلة خليل، عن سعادتها بالمشاركة ضمن أبطال العرض المسرحي «قمر الغجر» مع الأساتذة الكبار الفنانة أمال رمزي، والفنان سيف عبدالرحمن، والفنانة ميرنا وليد، والمخرج د. عمرو دوارة.

وقالت خليل، أجسد شخصية الغجرية بائعة اللبن، وإحدى مطربات الغجر، ويعد هذا الدور من الأدوار المهمة في العرض، لما يتطلب التنوع الدائم في الملابس، مضيفة أنها تتغنى باقة من أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي قدمتها قبل سابق في فيلم «سلّامة» راعية الغنم، والذي عُرض عام 1945، ومن تأليف سيناريو وحوار بيرم التنونسي، ورواية علي أحمد باكثير، وإخراج توجو مزراحي، فقد تم اختيار وتقديم نوعية محددة من أغاني الغجر في المسرحية.

وأكدت خليل، أن العرض يمثل حالة فنية مميزة من حيث الاستعراض، والغناء، والتمثيل، والدراما، والكوميديا، وهذا ما يخلق حالة من التناغم والتجانس بين أبطال العرض، مشيرة إلى أن أهم ما يميز العمل الحضور الجماهيري، فالجمهور دائمًا يُعد بمثابة الدافع والمحرك الأساسي في حياة الفنان.

وتعرض مسرحية «قمر الغجر» يوميا على مسرح البالون بالعجوزة، ومن إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن بطولة الفنانين: ميرنا وليد، وسيف عبدالرحمن، وآمال رمزي، ونهلة خليل، وسيد عبدالرحمن، وحسان العربي، وفتحي سعد، ووفاء السيد، وعلاء حسني، وبمشاركة أبطال الفرقة الغنائية الاستعراضية، ديكور د. محمد سعد، وأغاني سعيد شحاتة، والحان أحمد الناصر، واستعراضات محمد زينهم، وملابس د. مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، والعرض مأخوذ عن «قمر بنت الغجر» للكاتب محمود مكي خليل، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة.