نيابًة عن رئيس الجمهورية.. وزير الشباب يُسلم كأس مصر لـ"الأهلي" بعد فوزه علي الزمالك

نيابًة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتسليم كأس مصر إلي النادي الأهلي بعد فوزه علي الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية للكأس التي أقيمت علي ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.



وتقدم وزير الشباب والرياضة ، بالشكر والتقدير والامتنان؛ لكافة أعضاء مجلسي إدارة النادي الأهلي ونادي الزمالك، وكافة الجماهير واللاعبين والمحبين لكلا الناديين، علي الشكل التي ظهرت به المباراة في كافة الاتجاهات، مما يعكس عراقة وتطور منظومة الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال صبحي: "كل العرفان والتقدير للمملكة العربية السعودية علي استضافة نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية، وتقديم كافة الجهود والامكانيات لظهور المباراة بهذا الشكل الذي أبهر الجميع".



كان الوزير قد التقي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك فور وصوله لحضور نهائي كأس مصر نيابًة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتأكيد علي الروح الرياضية التنافسية بين الجميع.



كما أشاد ، بالأجواء الرياضية النافسية التي رآها منذ وصوله السعودية، ووجود كل الاحترام والتقدير من كلا الجانبين لبعضهما، وتجسيدًا وتاكيدًا علي المضي قدمًا في ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين.



يذكر أن اللجنة المنظمة للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك، حرصت علي تكريم اسم الراحل العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ووزير الرياضة الأسبق.