الدوري السعودي.. اتحاد جدة ينتصر على الأخدود بشق الأنفس في غياب حجازي

حقق فريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، مساء اليوم الجمعة، انتصارًا صعبًا على نظيره الأخدود بهدفين مقابل هدف.

استضاف اتحاد جدة، ضيفه الأخدود على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شهد اللقاء، غياب حجازي الذي جلس على مقاعد بدلاء فريقه، ولم يشارك في المباراة ليشاهد فوز العميد على الأخدود بشق الأنفس.

وشارك أحمد حجازي في مباراة كلاسيكو الدوري السعودي الماضية أمام الهلال، التي خسرها فريقه بثنائية دون رد.

افتتح سعد الموسى التهديف لصالح النمور في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق أحمد حجازي بهذا الهدف.

في الشوط الثاني، سجل أليكس كولادو هدف التعادل للأخدود في الدقيقة 63 من صناعة ليندر تاوامبا.

وفي الدقيقة 83، نجح طلال حاجي في تسجيل هدف الفوز والثلاث نقاط للاتحاد، الذي اقتحم المربع الذهبي بهذا الفوز.

بتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 40 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.