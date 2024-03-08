تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأخدود بالدوري السعودي.. موقف أحمد حجازي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، نظيره الأخدود على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس حجازي على مقاعد بدلاء الاتحاد لأول مرة منذ قيده في القائمة المحلية، حيث قرر جالاردو الدفع بالثنائي سعد الموسى وفليبي لويز في خط الدفاع.

وشارك أحمد حجازي في مباراة كلاسيكو الدوري السعودي الماضية أمام الهلال، التي خسرها فريقه بثنائية دون رد.

ويغيب عن مباراة العميد أمام الأخدود، الفرنسي كريم بنزيما للإصابة، مع استبعاد المغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويحتل اتحاد جدة، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الأخدود

حراسة المرمى: محمد محاسنة

خط الدفاع: فواز الصقور، فليبي لويز، سعد الموسى، مد الله العليان

خط الوسط: نجولو كانتي، سلطان الفردان، فيصل الغامدي

وفي الهجوم: صالح العمري، فرحة الشمراني، مروان الصحفي.