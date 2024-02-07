بمشاركة أحمد حجازي.. اتحاد جدة يكتسح الطائي في الدوري السعودي

اكتسح فريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، نظيره الطائي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد، في مواجهة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

وشارك المدافع أحمد حجازي في التشكيل الأساسي للعميد، وخاض دقائق المباراة كاملة، عقب تسجيله هدفين في فوز فريقه على الفيصلي في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين برباعية دون رد.

افتتح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، التهديف مبكرًا في الدقيقة الثامنة بطريقة رائعة بعد تسجيله الهدف الأول من مقصية داخل منطقة الجزاء، وأضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي رومارينيو فوز اتحاد جدة بهدف ثالث في الدقيقة 87 من صناعة الفرنسي نجولو كانتي، ليحقق العميد فوزًا ثمينًا في المباراة المؤجلة أمام الطائي من الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وبهذا الفوز، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 31 نقطة، ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الطائي عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.