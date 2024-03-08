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الجمعة 08 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كلاكيت رابع مرة.. كولر "عقدة" الزمالك

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التفوق على غريمة الزمالك وحقق لقب كأس مصر على حساب الأبيض بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ملعب “الأول بارك” بالمملكة العربية السعودية.

وحقق “كولر” الفوز الرابع على التوالي على فريق الزمالك ليصبح “عقدة” للزمالك منذ تولي المهمة الفنية للاهلي في بداية الموسم الماضي.

وسبق للمدير الفني السويسري الفوز على الزمالك 3 مرات من قبل بنتيجة 2-0 في السوبر المصري، ثم انتصارين متتاليين في الدوري بثلاثية مقابل هدف ورباعية مقابل هدف في الموسم الماضي قبل أن يكمل الرباعية بثنائية في نهائي الكأس ويحقق اللقب السابع له مع الأهلي.

مارسيل كولر الزمالك حقق لقب كأس مصر