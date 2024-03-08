نهائي كأس مصر.. الزمالك والأهلي "حبايب" في شوط أول سلبي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “الأول بارك” في نهائي بطولة كأس مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول متوازنة ومتوسطة ولم تكن هناك خطورة على مرمى القطبين باستثناء محاولات فردية .

وتعرض عبدالله السعيد نجم فريق الزمالك للإصابة في الدقيقة الأولى بعدما الكرة بوجهه بعد تسديدة قوية ارتدت من قدم مدافع الأهلي ليسقط على أرض الملعب ويخرج لتلقي العلاج.

سيطر الأهلي على أول 10 دقائق وهدد مرمى الزمالك بتسديدة قوية من عمرو السولية تصدى لها محمد عواد ببراعة وحولها غلى ضربة ركنية.

ورد الزمالك بهجمة منظمة مر فيها زيزو وسدد كرة قوية أرضية في الدقيقة 12 حولها مصطفى شوبير ببراعة إلى ضربة ركنية.

واستمر اللعب سجالا بين لاعبي الأهلي والزمالك بدون خطورة على مرمى محمد عواد ومصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 30 طالب لاعبو الزمالك بضربة جزاء بعد تسديدة ارتدت من جسم حسين الشحات ولكن الحكم البرازيلي بعد العودة لتقنية الفار قرر استمرار اللعب.

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك للإصابة وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمرو السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - عمر جابر - أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل دونجا - عبدالله السعيد - يوسف أوباما - أحمد مصطفى زيزو - مصطفي شلبي

خط الهجوم : ناصر منسي

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

كانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة الكأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.