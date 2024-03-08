"التضامن" بالإسكندرية: صرف الإعاشة وخسائر الممتلكات وتعويضات لضحايا عقار الورديان

انتقل فريق الإغاثة بالمديرية التضامن الاجتماعي بقيادة السيد مسلم وكيل الوزارة بالإسكندرية على الفور، إلى موقع حادث انهيار عقار الورديان، وفريق الإغاثة بأدارة غرب الأجتماعية للمعاينة والحصر.

وتبين من خلال المعاينة ان العقار قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وله قرار ازاله للدور الثاني والثالث وانهياره حتى سطح الأرض، عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأسفر عن وفاة ٤ حالات من أسرة واحدة ام وابنائها والأب مصاب، والمتبقي من سكان العقار أسرة واحده جاري تسكينها بمدرسه الإخلاص الفكرية، وتقديم مبلغ مالي من جمعيه التضامن الأهلية.

كما تم تقديم الاكفان وسيارات نقل الموتى من جمعية مصدر خير، وجاري تجهيز ٣٠ وجبة من جمعية المركز الاجتماعي، جاري التواصل مع الجمعيات الأهلية لتقديم الوجبات بشكل يومي ومساعدات ماليه، جاري عمل الأبحاث الاجتماعية لصرف الاعاشة وخسائر الممتلكات، وتعويضات الوفاة والإجابة بعد الانتهاء من محضر الشرطة.

وجاء ذلك وفقا للبلاغ الوارد لمديرية التضامن الاجتماعي صباح اليوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا، بانهيار العقار رقم العقار رقم 20 شارع السبكي متفرع من القفال بمنطقة الورديان حي غرب، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.