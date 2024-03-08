خبير: الإفراج عن البضائع سيساهم في ضبط الأسعار بالأسواق

قال مصطفى أبو زيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن التوجه الرئاسي بالإفراج الفوري عن معظم السلع والمنتجات من الجمارك، سيساهم في ضبط الأسعار بالأسواق وإعادتها الى سعرها المناسب، لافتا إلى اننا سنشهد الفترة القادمة مجموعة من الإفراجات، وفق احتياجات السوق والأولويات التي حددتها الدولة المصرية.

وأضاف مصطفى أبو زيد خلال حواره عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن الدولة حددت سلع غذائية وبترولية وأدوية وأعلاف خلال الإفراج عن البضائع بالأمس مما سيساهم في زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الاسعار بشكل تدريجي.

وتابع مصطفى أبو زيد أن حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في الميناء خلال عملية الافراج عن البضائع بالأمس يعد رسالة قوية من قبل الدولة، وإنها عازمة على تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد.