النائب العام يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين

اختتم النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الجمعة الموافق الثامن من مارس لعام ٢٠٢٤، زيارته الرسمية للنيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة؛ حيث التقى النائب العام -والوفد المرافق له- النائبَ العام للمملكة المستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين، ووفدًا من أعضاء النيابة العامة البحرينية.

وشمل اللقاءُ التباحث في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتيْن من أجل مكافحة الجريمة بشتي صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.

كما التقى كلًا من الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، والسيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات.