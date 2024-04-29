تكليف محمد عدوي مستشاراً لرئيس جامعة أسيوط لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قراراً بتكليف الدكتور محمد أحمد على عدوي الأستاذ بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة؛ للعمل مستشاراً لرئيس الجامعة لشئون الخريجين، وريادة الأعمال والابتكار.

يذكر أن الدكتور محمد عدوي؛ يشغل حاليً منصب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، ومدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، وعضو لجنة ترقيات أساتذة العلوم السياسية في المجلس الأعلى للجامعات، وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية فى المجلس الأعلى للثقافة، وشغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة، كما جرى اختياره عضواً فى لجنة الخطة الاستراتيجية لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض، وعضواً في لجنة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود بالرياض، وله الكثير من الكتب، والأبحاث المنشورة داخل مصر، والوطن العربي حول السياسات التنموية في الكثير من المجالات.

