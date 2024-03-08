إدخال 246 شاحنة مساعدات متنوعة لقطاع غزة عبر المعابر المصرية

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري اليوم الجمعه لأدخال المساعدات الفلسطينية لقطاع غزة ولأستقبال الجرحي والمسافرين من غزة الي مصر وقد سجلت أحصائية العبور بمعبر رفح البري أدخال 246 شاحنة مساعدات لغزة بواقع 41 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح البري لغزة مباشر عنة منها 36 شاحنة مساعدات و5 ساعدات قطاع خاص منها 4 شاحنات غاز طهي طعام و12 شاحنة مساعدات تابعة لدولة الامارات و4 شاحنات شاحنات مواد غذائية وشاحنات مياه معدنية و3 شاحنات ملابس و3 شاحنات حرامات وشاحنتين دقيق وشاحة أرز وشاحنتين أدوية.

بينما جري أدخال 205 شاحنة اخري لغزة عبر معبر كرم أبو سالم منها 58 شاحنة مواد غذائية وشاحنة مستلزمات طبية و9 شاحنات أدوية و7 شاحنات مياه معدنية وشاحنة حرامات و5 شاحنات خيام و5 شاحنات مواد نظافة وشاحنة أدوات مطبخ و8 شاحنات فرشاة و6 شاحنات ملابس وأحذية وشاحنة حصائر و52 شاحنة دقيق و3 شاحنات حليب أطفال وشاحنة خبز وشاحنة عدس وشاحنات أرز وشاحنة حطب و12 شاحنة بامبرز وشاحنة عسل أسود و28 شاحنة مساعدات تابعة للأردن