تعيين الأب ميشال جلخ الأنطوني رئيس أساقفة نِصِّبين للموارنة شرفًا

اعلن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان منذ قليل ان الأمانة العامَّة للرهبانيّة الأنطونيَّة المارونيّة، سترفع الأب ميشال جلخ الأنطوني إلى درجة الأسقفيَّة وتعينه رئيس أساقفة نِصِّبين للموارنة شرفًا".

يُذكر أنَّ البابا كان قد عيَّن الأب جلخ، أمين سرِّ دائرة الكنائس الشرقيَّة في الفاتيكان في ١٥فبراير ٢٠٢٣ ومستشارًا لدائرة تعزيز وحدة المسيحيين.

وشكر الرئيس العامّ للرهبانيّة الأنطونيَّة الأباتي جوزف بو رعد ومجلس المدبِّرين البابا على غيرته الأبويَّة ولفتته نحو الرهبانيّة الأنطونيّة، مؤكدين فخرهم بابنها الأب ميشال على هذا التّعيين متمنِّين له دوام الصحّة والنّجاح في خدمته الرسوليَّة في الكرسي الرسولي.