القبض على عاطلين لاتجارهما في الأسلحة النارية والذخيرة بالقناطر الخيرية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين يقومان بالإتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بالقناطر الخيرية، بحوزتهما 5 قطع سلاح ناري آلي وخرطوش وكمية من الذخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، تفيد قيام شخصين بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بنطاق قرى ومركز القناطر الخيرية.

جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمان عاطلان ولأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات جرة القاء القبض على المتهمان وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.