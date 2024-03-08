الجيش الأمريكي يعتقل جندياً باع أسراراً عسكرية للصين بـ42 ألف دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن محللا استخباراتيًا في الجيش الأمريكي تم اعتقاله بتهمة تقديم معلومات عسكرية للصين تتعلق بالدفاع الوطني.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الرقيب كوربين شولتز، الذي يحمل تصريحًا أمنيًا يخوله الوصول إلى معلومات سرية للغاية، تم احتجازه في قاعدة فورت كامبل العسكرية على الحدود بين ولايتي كنتاكي وتينيسي.

ولم يتم تحديد الدولة التي كان الرقيب شولتز يقدم لها معلومات عسكرية حساسة في لائحة الاتهام الموجهة إليه. ومع ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن هذه الدولة كانت الصين.

وفقًا للائحة الاتهام، يُتهم شولتز بتزويد جهة اتصال في هونغ كونغ بمعلومات ووثائق وخرائط وصور تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي منذ يونيو 2022.

وأشارت وزارة العدل إلى أن المعلومات تتضمن خططا أمريكية محتملة في حال تعرض تايوان لهجوم عسكري، وتضمنت وثائق تتعلق بالطائرات المقاتلة والمروحيات والمعدات فوق الصوتية ونظام "هيمارس" الصاروخي، بالإضافة إلى دراسات حول الجيشين الأمريكي والصيني.

ووفقًا للتقارير، فإن شولتز حصل على مبلغ إجمالي قدره 42 ألف دولار مقابل تقديم هذه المعلومات.

بالنسبة لتوقيف شولتز ومهندس برمجيات صيني تم توقيفه هذا الأسبوع بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من "جوجل"، فقد أكدت بكين أنها "ليست على علم بالظروف المحددة" للقضيتين.