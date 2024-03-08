إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي - الفيوم

أصيب 20 شخصا في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 20 مواطنا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.