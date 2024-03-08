أستاذ علوم سياسية: خطاب بايدن عن حالة الاتحاد كان سلبيا ومليئا بالصراخ

علق الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إن الأنظار كانت تتجه نحو الأخطاء التي قد يقع فيها بايدن وهل سيتلعثم أو سيظهر ضعف يعزز انتباه الناخب الأمريكي أنه ضعيف وغير قادر على مهام الرئاسة، ولكنه لم يفعل ذلك، موضحا أن خطابه عن حالة الاتحاد كان عبارة عن صراخ وأداؤه كان سلبيا، وتكلم بأن دونالد ترامب يهدد الديمقراطية في أمريكا، وبأن الديمقراطية مهددة في الخارج بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، أن "بايدن" ربط بين "بوتين" و"ترامب"، والانطباع العام له بأنه كان يصرخ، وكان يركز كثيرا على تهديد "ترامب" للديمقراطية، لافتا إلى أنه لم يعرض أي مشروع، وتفادى التحدث عن موضوع الحدود، والذي التفت له على أرض الواقع مؤخرا فقط.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي ربما تبين انطباع الأمريكيين عن هذا الخطاب، لافتا إلى أن هذا الخطاب عادة لا يؤثر في العملية الانتخابية كثيرا، ربما إذا كان أداؤه ضعيفا كان أدى لإحباط أكبر عند الناخب الديمقراطي.