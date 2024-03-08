أوكرانيا: تسجيل 86 اشتباكًا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية

الجمعة 08/مارس/2024 - 09:55 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، تسجيل 86 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 74 غارة جوية و101 ضربات صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان.

وتابعت "خلال الليلة الماضية، هاجم الروس أوكرانيا بـ37 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، وتم تدمير 33 منها".

وقالت إن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

