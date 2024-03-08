خبير اقتصادي: الدولة ضخت استثمارات بـ71 مليار جنيه خلال عام لتنمية الصعيد

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنَّ صعيد مصر أصبح ضمن اهتمامات الدولة المصرية بعد أن ظل لفترات طويلة منسياً ومفتقراً للخدمات ولكن الوضع تغير بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد، وتم الاهتمام بجزء عزيز من البلاد وضخ استثمارات وتطوير البنية التحتية.

وأضاف «جاب الله»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أنَّ البُعد الجغرافي للصعيد عن العاصمة القاهرة وبقية أنحاء البلاد كان عاملاً في ظاهرة الهجرة الداخلية من الصعيد للقاهرة والإسكندرية للبحث عن فرص عمل والتمتع بمقومات الحياة ولكن هذا الأمر تغير مع التنمية في الصعيد .

وتابع الخبير الاقتصادي: «استهدفت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة تعزيز تنافسية صعيد مصر وتوفير كافة الخدمات للمواطنين هناك بصورة تساعد على خلق فرص العمل وتقديم خدمات على نفس المستوى المُقدم في المحافظات الكبرى».

واستطرد: «الدولة ضحت استثمارات بحجم 71 مليار جنيه خلال عام لتنمية صعيد مصر عبر مشروعات وتطوير بنية تحتية، وحركة التنمية والعمران التي يشهدها صعيد مصر منذ تولي الرئيس السيسي إدارة البلاد ستنعكس على التنمية بشكل عام».