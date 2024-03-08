بايدن: أريد توفير فرصة تعليم جيدة لكل طفل أمريكي بداية من سن 3 سنوات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، في خطاب حال الاتحاد في مبنى الكونجرس الأمريكي، أنه يريد توفير فرصة تعليم جيدة لكل طفل أمريكي بداية من سن 3 سنوات، حتى يصلوا إلى مستقبل أفضل، بالإضافة إلى تعليم جامعي أقل تكلفة لكل المواطنين.

وقال بايدن، بخصوص الضرائب الأمريكية، إن إدراته تصون أموال دافعي الضرائب وتوفر مليارات الدولارات منها وهناك 60 مليون أمريكي يطلقون مشاريع صغيرة ومتوسطة.

كما أضاف، أن الإدارة الأمريكية قامت بتقديم مزايا لإعادة رهن المنازل، وهذا سوف يؤدي لخفض أسعار الإيجارات بصفة عامة ويساعد على بناء مليوني منزل.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تمكنت من صنع الرقائق الإلكترونية للمرة الأولى بدل من استيرادها، وبذلك التقدم تم توفير 150 مليار دولار للاستثمار في القطاع الخاص والطاقة النظيفة.