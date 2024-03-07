بالصور.. تكريم الأم المثالية من الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة

نظم الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة برئاسة وليد حموده رئيس اتحاد عمال نقابة العاملين بالأحياء والمدن، احتفالية تكريم للأم المثالية بمناسبة احتفالات شهر مارس، اليوم العالمي للمرأة ، تجت عنوان "لكي يا أمي" كما تضمن الاحتفال بيوم المرأة المصرية.



أعد الحفل الاتحاد المحلي بالتنسيق مع جهاز سرفيس الجيزة بحضور كل من محمود حسين رئيس الجهاز ، حنان محمد عثمان مسؤلة الملفات بجهاز السرفيس، عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، محمد كامل رئيس إتحاد نقابات عمال الجيزه، نائب رئيس الاتحاد، النائبه ولاء التمايمى، والنائبه منيره الأشقر، ووليد حموده رئيس اتحاد عمال نقابة العاملين بالأحياء والمدن.





يشار الى ان مارس هو شهر المرأة عالميا حيث يتم الاحتفال به بعيد الأم ويوم المرأة ويتم تكريم المرأة في كل دول العالم وتقدير دورها كأم وزوجة وفي مجال العمل.

