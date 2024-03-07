الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لموقعة الأهلي بنهائي الكأس

اختتم فريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب أكاديمية المهد الرياضية، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمواجهة الأهلي غدا الجمعة في نهائي كأس مصر.

خاض لاعبو الزمالك، فقرة تأهيلية في بداية المران، من خلال أداء بعض التدريبات المتنوعة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

كما أدى لاعبو الفريق فقرة خططية تحت إشراف البرتغالي جوزيه جوميز، تم خلالها شرح بعض الأفكار الخططية قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

في نهاية المران، خاض الفريق تقسيمة فنية خفيفة، في جزء من الملعب لمدة دقائق معدودة، شهدت تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهد المران الختامي، حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس، ورئيس البعثة بالمملكة العربية السعودية، وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، حيث اطمنوا من عبد الواحد السيد مدير الكرة على كافة الترتيبات النهائية الخاصة بالفريق استعداداً للقاء الأهلي غداً الجمعة.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع الأهلي غداً الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، في نهائي مسابقة كأس مصر.



تضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.