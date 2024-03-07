بعد جمع 7 ملايين جنيه بالنصب.. القبض على باحثة بمعهد البحوث الزراعية وشقيقتها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية القبض على باحثة بمعهد البحوث الزراعية بالقاهرة وشقيقتها محاميه ويقيمان قرية نوسا البحر مركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك بعد تحصلهم من 11 سيدة وشخص على مبالغ مالية وصلت إلى 7 ملايين جنيه بدعوى شراء ملابس وارده من الخارج و أكواد شراء المنتجات عبر شبكات الانترنت.

البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغات للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا من كل من: "سهيلة.أ.ا.ع"،27 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وعلياء.م.ح.ع"،22عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب ومايسة.م.ا"،31عاما، مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة طنطا، وآية.ع.ع"،28 عاما، حاصلة على بكالوريوس صيدلة جامعة طنطا و"يوسف .م.ح.ع"، 31 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم البلينا سوهاج، و"نهي .م.ع.ا"،21 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق ، ورانا .ح.ا،25 عاما، حاصلة على ليسانس آداب و"زينب .ح.ح.م"،21عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة و"سارة.ا.ع.ا"، 32عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة و"آية.ص.ج"،30 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق .

اتهم محررى البلاغات "شيماء.م.أ"،35 عاما، باحث بمعهد البحوث الزراعية بالقاهرة ومقيمة قرية نوسا البحر وشقيقتها "حياة"، 33 عاما، محامية حره، ومقيمة بندر أحا بالنصب عليهم والحصول من الأولى على مليون 487 ألف جنيها، والثانية 275 ألف جنية، والثالثة 200 ألف جنيه، والرابعة 145 ألف جنية، والخامس 2 مليون 920 ألف جنية والسادسة 90 ألف جنيه،السابعة 250 ألف جنية، والثامنة 360 ألف جنيه، والتاسعة 566 ألف جنية،العاشرة 57 ألف جنيه والحادية عشر على 450 ألف جنيه بإجمالي مبالغ يصل الى 6 مليون 800 ألف جنيه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، من ضبط المتهمتين وبمواجهتهما اقرا بتلقيهم تحويلات مالية على حسابهما البنكي وحسابات اخرى تخص ذويهم ومحافظ الكترونية "كاش" مقابل شراء بضائع ملابس من الخارج وشراء بعض الأكواد الخاصة بشراء المنتجات عبر شبكات الانترنت وعدم التزامهما لتعثرهما فى التنفيذ.

جرى تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.