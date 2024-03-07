ads
الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تعرف على أسرار برج الحوت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعد الحوت من الأبراج المائية التي تتصف بالطابع الروحاني والرومانسي  كما انه بكونه روحاني فقد يعشق الخيال ولأنه عاشق الخيال فقد أحيطت به الكثير من الأساطير إذ  ساهمت بشكل أو باخر في تحديد صفاته واختلافه عن أي برج آخر فجعلته مميزا 

شهر مارس شهر ولادة شخصية الحوت نتعرف على الأساطير التي ساهمت في تكوين شخصيته  .

 

احتفالا بمولده : تراوحت ولادة شخصية برج الحوت ما بين 19 فبراير  و20 مارس اذ تبدو على شخصيته  تصرفات تفيد رحمته ولطفه إزاء الطرف الاخر وعلى هذا  يتميز بكونه أكثر الأبراج الناجحة بإقامة العلاقات العاطفية لان إحساسه عميق معزز بالحدس والتعاطف مع الآخرين  ويتجلى احساسه في الشعور بالآخرين والتنبؤ بما يحدث لهم  وعلى ذلك فهو قادر على التعاطف مع الآخرين ويتجلى ذلك في اهتمامه بالأخر

 

 يرمز لهم في "علم التنجيم " بالسمكة   لأنها المخلوق  الواضح  الوحيد في الماء   وسر ذلك الرمز نجده في حقيقة تصرف من ينتمي إلى برج الحوت سواء رجلا او امرأة   بميله الى رؤية الماء أو العوم في الماء ومنهم المتميزون بمجال السباحة   

 

يبدو احساسهم فى انهم اشبه بالسمكة  التى تتحرك دون ان تلحق بها ان أردت الإمساك بها وبخيالهم الذى يبدو فى تأثرهم  بالموسيقى ويبدو ذلك التاثير فى علاقاتهم بالاخرين حيث تبدو علاقة قوية تظهر فى  تفننه فى انتقاء الكلمات المعبرة عما بداخله من مشاعر وروحانيته العالية والتى يعبر  عنها بأجمل الكلمات والعبارات وذلك سر من اسراره

 

يعرفون بكونهم مميزون بمجال الموسيقى وأصواتهم الجميلة مثل " أمام البحر درويش وغيره من الفنانين "  ولأنهم يميلون للخيال يغلب عليهم  حبهم  المغامرة  وخجلهم  وكونهم عفويون  ومستعدون لأي شيء 

 

وذلك يحقق لهم التبحر في المغامرة ولذلك اهتمامهم ينصب دوما  في التزلج على الجليد وتجربه الطعام  والسفر الى بلاد غريبه وحبهم للرحلات والسفر  .  

 

الحوت حب المغامرة وزظ الخيال السمكة الكلم