تعرف على أسرار برج الحوت

يعد الحوت من الأبراج المائية التي تتصف بالطابع الروحاني والرومانسي كما انه بكونه روحاني فقد يعشق الخيال ولأنه عاشق الخيال فقد أحيطت به الكثير من الأساطير إذ ساهمت بشكل أو باخر في تحديد صفاته واختلافه عن أي برج آخر فجعلته مميزا

شهر مارس شهر ولادة شخصية الحوت نتعرف على الأساطير التي ساهمت في تكوين شخصيته .

احتفالا بمولده : تراوحت ولادة شخصية برج الحوت ما بين 19 فبراير و20 مارس اذ تبدو على شخصيته تصرفات تفيد رحمته ولطفه إزاء الطرف الاخر وعلى هذا يتميز بكونه أكثر الأبراج الناجحة بإقامة العلاقات العاطفية لان إحساسه عميق معزز بالحدس والتعاطف مع الآخرين ويتجلى احساسه في الشعور بالآخرين والتنبؤ بما يحدث لهم وعلى ذلك فهو قادر على التعاطف مع الآخرين ويتجلى ذلك في اهتمامه بالأخر

يرمز لهم في "علم التنجيم " بالسمكة لأنها المخلوق الواضح الوحيد في الماء وسر ذلك الرمز نجده في حقيقة تصرف من ينتمي إلى برج الحوت سواء رجلا او امرأة بميله الى رؤية الماء أو العوم في الماء ومنهم المتميزون بمجال السباحة

يبدو احساسهم فى انهم اشبه بالسمكة التى تتحرك دون ان تلحق بها ان أردت الإمساك بها وبخيالهم الذى يبدو فى تأثرهم بالموسيقى ويبدو ذلك التاثير فى علاقاتهم بالاخرين حيث تبدو علاقة قوية تظهر فى تفننه فى انتقاء الكلمات المعبرة عما بداخله من مشاعر وروحانيته العالية والتى يعبر عنها بأجمل الكلمات والعبارات وذلك سر من اسراره

يعرفون بكونهم مميزون بمجال الموسيقى وأصواتهم الجميلة مثل " أمام البحر درويش وغيره من الفنانين " ولأنهم يميلون للخيال يغلب عليهم حبهم المغامرة وخجلهم وكونهم عفويون ومستعدون لأي شيء

وذلك يحقق لهم التبحر في المغامرة ولذلك اهتمامهم ينصب دوما في التزلج على الجليد وتجربه الطعام والسفر الى بلاد غريبه وحبهم للرحلات والسفر .