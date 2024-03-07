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الخميس 07 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس تعليم الكبار يشهد تكريم المتحررات من الأمية بجمعية المرأة والمجتمع

رئيس تعليم الكبار
رئيس تعليم الكبار
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شارك الدكتور عيد عبد الواحد رئيس هيئة تعليم الكبار في تكريم المتحررات من الأمية، خلال مبادرة (تمكين واستدامة) بالمنتدى التاسع للمتحررات من الأمية بعنوان ( الحركة المجتمعية للتعليم والتعلم واستدامة التنمية)، والتي نظمتها جمعية المرأة والمجتمع.

أكد “عبد الواحد” عن أهمية تعليم المرأة، وتمكينها والانتقال من مجرد التعليم الأبجدي الهجائي، والحسابي إلى محو الأمية الرقمية  لجودة حياتها، ولتكون شريك اساس في التنمية.

 ووجه بأهمية الاتصال والتواصل لجذب الدارسات لفصول محو الأمية والقضاء على ظاهرة الإحجام والعزوف، وخاصة في صعيد مصر.

كما أشار إلى ضرورة الشراكة والتشبيك بين القطاعات المختلفة وبخاصة المجتمع المدني، مؤكدا على أهمية وضرورة تعليم وتعلم المرأة، فهي عماد الأسرة وضمان لتعليم وتعلم أبنائها.

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