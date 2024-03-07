برلمانية: وصول سعر اللحوم إلى 450 جنيها فوق طاقة المواطن في رمضان

تقدمت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزيري التموين والزراعة، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تأثير الإفراج عن الأعلاف بخفض أسعار اللحوم والدواجن.

وقالت راوية، إنه لابد من السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن التي سجلت أرقاما غير مبررة، خاصةً بعد قرار الإفراج عن البضائع العالقة من الموانيء.

وأشارت النائبة، إلى أهمية مراقبة ومتابعة حركة أسعار اللحوم والدواجن خاصةً خلال شهر رمضان، وذلك بعد قرار الحكومة بالإفراج عن الأعلاف واستغلال عدد من التجار في السوق الأزمة، موضحة أن رفع سعر كيلو اللحوم إلى 400 و450 جنيها، وكيلو الدجاج إلى 140 جنيها هي أرقام فوق طاقة المواطن البسيط الذي يجد نفسه أمام خيارا وحيدا وهو الانقطاع عن شراء هذه السلع الضرورية في شهر رمضان على موائد المصريين.

وقالت عضو مجلس النواب: «ورد إلينا شكاوي من قِبل الجمعيات الخيرية والقائمين على موائد الرحمن سنويا بسبب عدم قدرتهم على مواصلة عملهم الخيّر في إطعام البسطاء والفقراء في الشهر الكريم، الذي يعتبر متنفسهم الوحيد للحصول على وجبة إطعام تحتوي على اللحم والدجاج».



وتابعت: «حسب تأكيد مسؤولي وزارة الزراعة، بتراجع أسعار الأعلاف 3000 جنيه، وإعلان الحكومة عن الإفراج عن أطنان العلف العالقة في الموانئ بعد السيولة الدولارية».

وناشدت عضو مجلس النواب، الجهات الرقابية بوزارتي الزراعة والتموين، بضرورة متابعة الأسواق وتغليظ العقوبة على كل من يتداول هذه السلع بأسعار مرتفعة خاصةً وأن مبررهم الوحيد للأزمة قد تم حله.