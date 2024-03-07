"المراة المصرية" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

عقد مركز الإعلام بطور سيناء لقاء إعلامياً بعنوان "المرأة المصرية .. تاريخ مشرف وأسماء لا تنسى" ، اليوم الخميس، وذلك فى إطار الفعاليات التى ينظمها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات.

وبتوجيه من الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى وإشراف الإعلامي عبدالحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

استضاف اللقاء مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات حاضرت خلالها الدكتورة نهى الحسينى مدير عام التدريب بمديرية الزراعة ومقرر المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء بمشاركة مدير المدرسة ورئيس مجلس الآباء أعضاءهيئة التدريس من المعلمين والمعلمات والطالبات.

أكدت الدكتورة نهى الحسيني ان الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذى يوافق ١٦ مارس من كل عام تخليدا لنضالها من أجل المطالبة بحقوقها. وذكرت الحسينى تاريخ نضال المرأة المصرية على مر العصور وكيف كتبت اسمها فى سجلات التاريخ بداية من سقوط مجموعة من الشهيدات المصريات خلال المواجهات فى مارس ١٩١٩. واشارت إلى ان المرأة المصرية أصبح لها دور مهم فى كافة الجوانب الحياتية والتى جاءت أبرزها حديثا والتى شهدها الشباب المشاركات الأخيرة فى الحياة السياسية المصرية فى ثورتى ٢٥ يناير و ٣٠ يونيه وحضورها القوى والمؤثر فى الاستحقاقات الدستورية الاخيرة. وفى النهاية دعت الحسينى الى التسلح بالعلم والمعرفة والثقافة حتى يستمر عطاء المرأة المصرية والتى شغلت ومازالت تعتلى الكثير من المناصب القيادية والوزارية بجانب دورها الأساسى والمهم فى بناء الأسرة المصرية.

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