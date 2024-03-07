حبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بطوخ بمحافظة القليوبية، حبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة مدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بقرية كفر منصور التابعة لمدينة طوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاه مواعيد التجديد القانونية اللازمة له، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، قبل وصوله للمستشفى.

على الفور شكل اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، لتحديد وضبط المتهم، وبالفحص تبين قيام طالب يدعى "عبد الرحمن ك" 17 سنة بالصف الثاني الثانوي العام، بطعن طالب يدعى "عبد الله ص ع" 16 سنة في الصف الأول الثانوي، بسبب تربص المتهم للمجنى عليه على إثر مشاجرة نشبت بينهما يوم الأحد الماضي، وتعدى فيها المجنى عليه على المتهم، فقرر الانتقام منه والتعدي عليه بذبحه بسلاح أبيض - كتر - مما أسفر عن مصرعه في الحال، وإصابة الجاني بجرح قطعي بالوجه.