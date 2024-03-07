البابا فرنسيس يوجّه رسالة إلى المشاركين في الحفل التضامني "Cadena 100 por la Paz"

وجّه قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، رسالة فيديو إلى المشاركين في الحفل التضامني "Cadena 100 por la Paz"، وذلك دعماً لجمعية Manos Unidas، وهي منظمة غير حكومية تابعة للكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا تعمل من أجل تنمية نصف الكرة الجنوبي قائلا : أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إزاء هذا العدد الكبير من الضحايا والدمار والدموع في العديد من الشعوب التي دمرتها الحرب - أفكر في أوكرانيا المعذّبة، وإنما أيضًا في فلسطين وإسرائيل - أشكركم على مبادرة حفل السلام هذا.

وشكر البابا فرنسيس حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للفاتيكان منذ قليل ، الفنانين الذين جمعوا بين الموهبة والسخاء من أجل مساعدة الضحايا الأبرياء، ولكن وبشكل خاص لأنهم أظهروا أن الفن والموسيقى يمكنهما أن يصبحا رسولين، وأداة سلام لبناء الجسور. شكرًا لكم لأنّكم لم تميلوا نظركم إلى الجهة الأخرى، شكرًا لكم على التزامكم مع الذين يعانون بشكل مباشر من آثار الحروب.

وخلص البابا فرنسيس إلى القول أشكر "Cadena 100 por la Paz على تنظيمها لهذا الحفل، وجميع الذين يقدم المساعدات الإنسانية بسخاء لأكثر من ٢٠٠ عائلة متضررة من الحرب في الضفة الغربية. أبارككم من كل قلبي وأرجو ومن فضلكم لا تتوقفوا أبدًا عن الصلاة من أجلي