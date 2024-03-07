بعد الانتصار على كوبنهاجن بثلاثية.. مانشستر سيتى يتصدر السجل التاريخى للشامبيونز ليج

بعد تأهل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، إلى دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، والفوز على نظيره كوبنهاجن الدانماركى، أمس الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، كتب الفريق السماوى رقم تاريخى فى "الشامبيونز ليج".

وحقق فريق مانشستر سيتى الفوز ذهاباً واياباً بنتيجة 6 أهداف لهدفين، على نظيره كوبنهاجن، ضمن منافسات ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

بهذا الفوز أصبح مانشستر سيتي أول نادي في تاريخ دوري الابطال بجميع النسخ يسجل ثلاث أهداف في تسع مباريات متتالية على أرضه.

وجاءت قائمة الفرق التى سجلت اسمها فى تاريخ البطولة بتسجيلهم 3 أهداف فى مباريات متتالية كالتالى:

1- 9 مباريات - مانشستر سيتي الإنجليزي، في 2023.

2- 8 مباريات - بنفيكا البرتغالى، في 1962.

3- 8 مباريات - ريال مدريد الإسبانى، في 1964.

4- 8 مباريات - بايرن ميونيخ الألمانى، في 2016.